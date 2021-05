Leipzig: Auch Sabitzer mit Ausstiegsklausel

RB Leipzig hält die Zukunft von Marcel Sabitzer nicht in der eigenen Hand. Der ‚Sport Bild‘ zufolge besitzt auch der Österreicher eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. „Für eine Summe über 50 Millionen“ könne Sabitzer die Sachsen in diesem Sommer verlassen.

Da der Kontrakt des 27-jährigen Mittelfeldspielers 2022 ausläuft, ist Leipzig aber ohnehin unter Zugzwang. Namhafte Klubs wie Tottenham Hotspur und die AS Rom haben die Fährte längst aufgenommen.