Leipzig verleiht Novoa

RB Leipzig will Hugo Novoa Spielpraxis in der niederländischen Eredivisie verschaffen. Wie der Bundesligist mitteilt, wird der 20-jährige Stürmer für eine Saison an den FC Utrecht verliehen. In Leipzig steht Novoa noch bis 2025 unter Vertrag.

Der spanische U21-Nationalspieler war vor vier Jahren von Deportivo La Coruña zu RB gewechselt. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Novoa leihweise beim FC Basel in der Schweiz.