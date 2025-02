Yamal über Verlängerung: „Niemand kann daran zweifeln“

Lamine Yamal wird seinen Vertrag beim FC Barcelona wohl verlängern und will eine Ära bei den Katalanen prägen. Gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ sagt der 17-Jährige: „Hier in Barcelona ist alles perfekt und ich bin wirklich sehr glücklich. Wenn beide Seiten wollen, dass etwas passiert, wird es passieren. Aber ich glaube, niemand kann daran zweifeln, was ich für diesen Verein empfinde. Am Ende, im Juli, wenn die nächste Saison beginnt, wird sich alles klären.“ Der Vertrag des Youngsters läuft noch bis 2026, in der Vergangenheit hatte er aber bereits mehrfach keine Zweifel an einer Ausweitung des Arbeitspapiers gelassen.

Damit steht dem FC Barcelona eine goldene Zukunft bevor, in den vergangenen Wochen hatten bereits Ronald Araujo (25), Pau Cubarsí (18), Pedri (22) und Gavi (20) langfristig verlängert. Yamal schließt auch nicht aus, seine gesamte Karriere bei den Katalanen zu verbringen: „Ich verdanke Barça alles. Schließlich bin ich dort aufgewachsen, ich war seit meinem zwölften Lebensjahr in La Masia und seit meinem siebten Lebensjahr bei Barça.“ In dieser Saison steht der Flügelspieler nach 32 Pflichtspielen bei elf Toren und 15 Assists.