Herthas Probleme auf dem Transfermarkt

Bruno Labbadia hat sich zur Personalsuche von Hertha BSC geäußert. „Der Transfermarkt ist schwieriger als gedacht. Momentan will kein Verein einen Spieler abgeben. Und bei einigen Spielern stoßen wir gehaltsmäßig an unsere Grenzen“, so der Trainer laut ‚Bild‘.

Eigentlich ist die Hertha ein Big Player auf dem diesjährigen Markt, da die Kassen durch Investorengeld prall gefüllt sind. Bislang tut man sich dennoch schwer. Immerhin: In Lucas Tousart (schon seit Januar fix), Alexander Schwolow und Deyovaisio Zeefuik kamen schon drei Neue für 27 Millionen Euro. Neuester Kandidat für den Sturm: Nahuel Bustos von Atlético Talleres.