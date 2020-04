Kimmich kommentiert Flick-Verlängerung

Joshua Kimmich freut sich über die Vertragsverlängerung seines Trainers Hansi Flick. „Das ist die Belohnung für die erfolgreiche Arbeit und die Punkte, die wir eingefahren haben“, äußert sich der Bayern-Profi im Interview mit der Münchner ‚Abendzeitung‘, „es war ja anfänglich mit ihm erst bis zum Winter angedacht, dann waren die Ergebnisse aber super. Also hat man gesagt: Bis zum Sommer, und die Ergebnisse waren immer noch super. Daher war das die logische Konsequenz unserer Ergebnisse und der Leistungen.“

Unter Flicks Leitung gewann der FC Bayern 18 von 21 Spielen und liegt in allen drei Wettbewerben auf Erfolgskurs. Das Triple hält Kimmich für „machbar“. Der 25-Jährige weiß jedoch: „Es ist generell immer schwierig, direkt in eine solche Euphorie auszubrechen. Wir hatten definitiv schon einige richtig gute Spiele dabei in dieser Saison, aber eben auch andere, in denen wir zu anfällig waren. Das können wir uns auf internationalem Topniveau nicht erlauben. Gerade in der Champions League hängt viel von der Tagesform ab.“