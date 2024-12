Frankfurt: Höjlund will durchstarten

Oscar Höjlund hatte keinen leichten Start bei Eintracht Frankfurt, ist jetzt aber fit und bereit für die Startelf. Der ‚Bild‘ sagt der 19-jährige Sommer-Neuzugang der SGE: „Ich bin bereit, um für die Eintracht auf dem Platz zu kämpfen. Wenn der Trainer mich aufstellt, will ich bereit sein und Leistung bringen.“ Beinahe die gesamte Hinrunde fiel der Mittelfeldspieler mit einem Mittelfußbruch aus, wurde dabei aber gut von seinem neuen Verein unterstützt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wenn ich ehrlich sein soll: Wenn es einen Verein gibt, bei dem sich ein junger, neuer Spieler, der aus einem anderen Land kommt, verletzen und trotzdem schnell und stark zurückkommen kann, dann ist es Eintracht Frankfurt“, so Höjlund. Die Leute im Verein, auch die Spieler und Trainer, hätten ihn demnach sehr gut aufgenommen. Jetzt will Höjlund, dessen Zwillingsbruder Emil beim FC Schalke spielt und Bruder Rasmus bei Manchester United sein Geld verdient, endgültig durchstarten. Seit seiner Genesung kam er zu vier Jokereinsätzen, gegen RB Leipzig (1:2) ließ ihn Trainer Dino Toppmöller am vergangenen Wochenende immerhin schon 38 Minuten ran.