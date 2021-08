Leipzig blitzt mit Angebot für Moriba ab – weiterer Bundesligist dran?

Der FC Barcelona will Ilaix Moriba nicht unter Wert verkaufen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, lehnte Barça ein Angebot von RB Leipzig über acht Millionen Euro ab. Zuvor hatte Barcelona eine Offerte über fünf Millionen Euro aus der Bundesliga erhalten.

Ob es sich dabei ebenfalls um einen Versuch der Sachsen oder einen anderen Klub aus Deutschland handelte, lässt die ‚Sport‘ offen. Barcelona fordert dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für einen Transfer.

Festgefahrene Situation

Seit einigen Wochen gibt es immer wieder Meldungen zu Moriba. Barça will mit dem hochtalentierten 18-Jährigen gerne verlängern, hält dessen Gehaltsforderungen aber für maßlos. Die Situation ist laut der Sportzeitung festgefahren, keine der Parteien will nachgeben. Daher wurde der Rechtsfuß bereits vor Wochen in die zweite Mannschaft versetzt.

Anfang August ließ Präsident Joan Laporta bereits durchblicken, dass das Tischtuch zwischen dem Eigengewächs und der Blaugrana zerschnitten sein könnte: „Wir verstehen nicht, was er tut. Der Fall Ilaix darf sich nicht wiederholen.“ Am Camp Nou hat man Moriba offenbar aufgegeben. Sollte kein adäquates Angebot eingehen, wird der Spanier wohl eine Saison in der Reserve verbringen und im Anschluss ablösefrei wechseln.