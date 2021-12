S04 bestätigt: Grammozis hat Corona

Der Verdacht, dass sich Dimitrios Grammozis mit Corona infiziert hat, hat sich bestätigt. Wie Schalke 04 mitteilt, fiel ein am gestrigen Donnerstag durchgeführter PCR-Test positiv aus. Grammozis befindet sich nun in häuslicher Quarantäne.

Kontakt zu Mannschaft und Betreuerstab hatte der Cheftrainer wegen seiner Symptome schon seit dem Spiel gegen den SV Sandhausen (5:2) am vergangenen Wochenende nicht mehr. Am morgigen Samstag (20:30 Uhr) tritt Schalke beim Tabellenführer FC St. Pauli an.