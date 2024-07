Stuttgart: Stiller äußert sich zu Wechselangeboten

Angelo Stiller möchte den VfB Stuttgart trotz des Abgangs einiger anderer Leistungsträger nicht verlassen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ betont der 23-Jährige, dass er es seinen ehemaligen Mitspielern auch nicht übelnimmt, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere gewagt haben: „Das bringt der Fußball mit sich. Es ist normal, dass Spieler kommen und gehen. Das kenne ich schon seit meiner Zeit als Jugendspieler. Außerdem zeichnet es eine gute Mannschaft aus, wenn jeder seinem Mitspieler nur das Beste gönnt.“

Der Mittelfeldspieler selbst habe nach seiner starken Saison trotz einiger Anfragen keinen Wechsel angestrebt: „Darüber habe ich keine Sekunde nachgedacht. Ich bin hier sehr glücklich und weiß zu schätzen, was ich an dem Klub und den Fans habe. Wenn man eine gute Saison spielt, ist es nicht ungewöhnlich, dass man Interesse weckt. Aber für mich hat sich diese Frage nicht gestellt. Deshalb habe ich mich damit auch nicht befasst.“ Vielmehr freue er sich auf die neue Aufgabe mit dem VfB in der Champions League zu bestehen. „Wir wissen, wie schwer es sein kann und werden wird. Wir sollten auf dem Boden bleiben, den Wettbewerb genießen, alles aufsaugen und unser Bestes geben. Leistung ist das Einzige, was wir beeinflussen können“, so Stiller.