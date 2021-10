Milan: Kjaer will bleiben

Simon Kjaer würde seinen Vertrag beim AC Mailand gerne verlängern. Das äußerte der Innenverteidiger gegenüber der dänischen Tageszeitung ‚Jyllands-Posten‘. Man habe sich noch nicht angenähert, der 32-Jährige sei jedoch „sehr glücklich“ bei den Rossoneri. Der Klub kenne seine „Einstellung und Position“, so Kjaer, der auf einen Verbleib hofft.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit kam der Routinier zu fünf Einsätzen, vier in der Liga und einen in der Champions League. Milan scheint noch keine Entscheidung getroffen zu haben, ob man dem Rechtsfuß eine Vertragsverlängerungen anbieten soll. „Wenn Milan herausgefunden hat, was sie wollen, dann wissen sie auch, wen sie anrufen müssen“, erklärt Kjaer die Situation.