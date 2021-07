Ramos lehnte Arsenals Mega-Angebot ab

Sergio Ramos (35) hatte offenbar ein gigantisches Angebot aus England vorliegen. Nach Informationen von ‚Goal.com‘ und ‚Spox.com‘ bot der FC Arsenal dem spanischen Innenverteidiger 17 Millionen Euro Jahresgehalt über eine Laufzeit von zwei Jahren plus Option auf eine weitere Saison.

Auch Manchester City schnürte ein attraktives Paket. Ramos sollte bei den Citizens für zwei Jahre unterschreiben und anschließend für drei weitere Jahre in der MLS für New York City spielen. Die Vereine aus Manchester und New York gehören beide zur City Group. Schließlich entschied sich der 180-fache Nationalspieler jedoch für den französischen Hauptstadtklub.