Rangnick über seine Zeit bei ManUnited

Ralf Rangnick blickt auf seine Zeit als Trainer von Manchester United zurück. In einem Interview mit ‚Sport1‘ erklärt der 64-Jährige: „Das war natürlich eine nicht ganz einfache Zeit. Der Zeitpunkt, damals dorthin zu kommen, es hätte günstigere gegeben.“ Rangnick war zwischen Dezember 2021 und Mai 2022 als Interimstrainer bei den Red Devils tätig. In 29 Partien holte er im Schnitt 1,45 Punkte. Mittlerweile ist er der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rangnick glaubt, dass seine Zeit im Old Trafford wichtige Veränderungen angestoßen im Klub angestoßen haben: „Viele der Dinge, über die wir damals schon intern diskutiert haben, sind jetzt umgesetzt worden. Sie haben viele neue Spieler geholt. Andere Spieler, die damals eben auch aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage waren, ihr Leistungsvermögen abzurufen, sind inzwischen wieder in Topform, wenn Sie fit sind.“ Und weiter: „Sie haben jetzt auch wieder die Möglichkeit, sich als Mannschaft zu entwickeln. Sie haben mit Erik ten Hag einen richtig guten Trainer.“

Lese-Tipp

BVB: Gerücht um Sancho-Leihe