Werder: Drei wichtige Vertragsverhandlungen starten

Beim SV Werder Bremen hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Vertragsgespräche mit Ömer Toprak (32), Jiri Pavlenka (29) und Milos Veljkovic (26) stehen auf der Agenda. „Wir werden das Thema jetzt angehen. Es hat Priorität, dass diese Gespräche geführt werden“, bestätigt Clemens Fritz gegenüber dem ‚kicker‘.

Die Problematik bei allen dreien ist eine ähnliche: Gemessen an Zweitliga-Verhältnissen verdienen sie fürstlich, zudem sehen sie ihr sportliches Potenzial eigentlich auf Erstliga-Niveau. Die fehlende Planungssicherheit ist also ebenso ein Thema wie die wirtschaftliche Komponente. „Wir sind nach wie vor in der zweiten Liga und die Planung Richtung Sommer ist nicht so einfach“, erläutert Fritz.

Klar ist: Verkäufe im Winter, um doch noch einmal Kasse mit einem aus dem Trio zu machen, sind aus Werder-Sicht eigentlich nicht angedacht. Sie sollen helfen, den direkten Wiederaufstieg nach schwierigem Saisonstart doch noch zu realisieren. Was im Anschluss mit dem Trio geschieht, könnte lange offen bleiben – der so unklaren Perspektive geschuldet.