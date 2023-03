Interesse hinterlegt: Gladbach hat Hagi auf dem Zettel

In der laufenden Spielzeit stand Ianis Hagi für die Glasgow Rangers wettbewerbsübergreifend bisher erst fünfmal auf dem Rasen, eine Knie-OP hatte ihn von Anfang 2022 bis zum Beginn dieses Jahres außer Gefecht gesetzt. Ende Januar gab er für die Rangers sein Comeback. Vor seiner schweren Verletzung war der 24-Jährige Leistungsträger beim schottischen Traditionsklub, steuerte in 85 Partien 36 direkte Torbeteiligungen bei (15 Tore, 21 Vorlagen). In den fünf Partien seit seinem Comeback blieb der Rumäne dagegen noch ohne einen Scorerpunkt.

Dessen ungeachtet befindet sich der Sohn von Gheorghe Hagi (ehemals Real Madrid und FC Barcelona) offenbar bei Borussia Mönchengladbach auf dem Radar. Der rumänischen Online-Zeitung ‚ProSport‘ zufolge haben die Fohlen über Mittelsmänner ihr Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler hinterlegt. Die Scouts des Bundesligisten wollen den in Istanbul geborenen Profi in der kommenden Zeit beobachten. Die Verletzung des hochveranlagten Offensivspielers könnte den Fohlen unter Umständen in die Karten spielen.

Denn dem Bericht zufolge würde Hagi mittlerweile in der Premier League spielen, hätte er sich nicht verletzt. Der Rumäne soll sich vor seiner Verletzung mit Aston Villa auf einen Wechsel verständigt haben. Der Sprung auf die Insel blieb ihm also verwehrt. Offen bleibt, wie die Rangers über das Interesse an ihrem Profi denken. Dort steht der 24-malige Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag. Sollte Hagi zeitnah an seine vorherigen Leistungen anknüpfen, dürfte ein Transfer jedenfalls nicht billig werden.