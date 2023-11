Mourinho: Kein Bekenntnis zur Roma

José Mourinhos Zukunft bei der AS Rom ist weiter offen. In der italienischen Nachrichtensendung ‚TG1‘ sagte Mourinho: „Ich weiß immer noch nicht, ob ich beim Klub bleiben werde.“ Zudem habe er „noch nicht mit den Besitzern darüber gesprochen, deshalb kann ich keine Auskunft zu meiner Zukunft geben.“ Mourinhos Vertrag läuft im Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit 2021 sitzt der 60-jährige Portugiese bei der Roma auf der Trainerbank. In zweieinhalb Jahren Amtszeit gelang unter anderem der Gewinn der ersten Conference League-Trophäe sowie die zweimalige Qualifikation für die Europa League. In der Liga stehen die Giallorossi aktuell auf einem soliden siebten Tabellenplatz. Zudem führen sie die Tabelle ihrer Europa League-Gruppe an.