Emerson heuert bei Milan an

Emerson Royal wechselt von Tottenham Hotspur zum AC Mailand. Das verkünden die Rossoneri offiziell. Der Rechtsverteidiger, der zwischen 2019 und 2021 auch das Trikot des FC Barcelona trug, wechselt dem Vernehmen nach für 15 Millionen Euro nach Italien. Bei Milan erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

Für Tottenham ist der Transfer ein Verlustgeschäft. Emerson war vor drei Jahren für 25 Millionen aus Barcelona gekommen. In London hat sich der Defensivspieler sofort und ohne große Anpassungsprobleme einen Stammplatz erkämpft. In der vergangenen Saison hat der brasilianische Nationalspieler diesen jedoch an Pedro Porro (24) verloren. Nun möchte Emerson in der Serie A neu angreifen.