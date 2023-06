Neuer Sturm-Riese für Union?

Union Berlin streckt offenbar die Fühler nach Torjäger Paul Onuachu vom FC Southampton aus. Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri sieht es stark danach aus, dass der 2,01 Meter große Rechtsfuß den englischen Klub nach nur einem halben Jahr schon wieder verlässt.

Union sowie dem türkischen Spitzenklub Galatasaray schreibt Tavolieri das größte Interesse an Onuachu zu. Allerdings dürfte dieser kaum zum Schnäppchenpreis, womöglich aber zur Leihe zu haben sein. Denn erst im Januar überwies Southampton stolze 18 Millionen an den KRC Genk.

Seitdem stagniert Onuachus Entwicklung jedoch merklich. Auf 16 Ligatreffer in der Hinrunde folgte in der zweiten Saisonhälfte kein einziger mehr. Dass er großes Potenzial besitzt, wies Onuachu schon mehrfach nach. Und wer kann sich nicht vorstellen, dass ein solcher Spielertyp seine Stärken bei Union perfekt in die Waagschale werfen kann?