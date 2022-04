„Stern ohne Glanz“ | „Dossier der Schande“

Reaktionen zum 10. PSG-Meistertitel

Paris Saint-Germain wurde gestern wenig überraschend französischer Meister. Die Pariser mussten einen Punkt im Heimspiel gegen Lens holen und erfüllten diese Aufgabe mit einem 1:1-Remis. Die Presse reagierte mit gemischten Gefühlen auf den Meistertitel der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino. Die ‚L'Équipe‘ titelt am Sonntag: „Ein Stern ohne Glanz“ und spielt damit auf die enttäuschende Saison der Pariser in der Champions League an. Die spanische Tageszeitung ‚AS‘ titelt „PSG regiert als Meister“, während die italienische ‚Corriere Dello Sport‘ nüchtern konstatiert „Mission erfüllt“. Mit seinem zehnten Titelgewinn zieht der Verein mit AS Saint-Etienne an der Spitze des französischen Fußballs gleich.

Unter der Anzeige geht's weiter

City sagt Nein zu Pogba

Die erneute Niederlage gegen Arsenal hat Manchester Uniteds Ralf Rangnick sehr verärgert. Auf der Titelseite der ‚Sunday Express‘ ist „Rangnick läuft Amok“ zu lesen. Der Interimstrainer habe ein „Dossier der Schande“ über seine Spieler vorbereitet, in welchem er mit seiner Umkleidekabine hart ins Gericht fährt und diese als „egoistisch, aufgebläht, ohne Qualität“ bezeichnet. Dieses Dokument wolle er dem zukünftigen Trainer Erik ten Hag übergeben. Vielleicht gehört auch Paul Pogba zu diesen besagten Spielern. Der ‚Sunday Express‘ und der ‚Sunday Star‘ berichten, dass der französische Nationalspieler von Stadtrivale Manchester City brüskiert wurde. Der Franzose, dessen Vertrag im Juni ausläuft, wurde in den letzten Wochen beim englischen Meister ins Gespräch gebracht. Laut den englischen Boulevardblättern lautete die Antwort von City jedoch kurz und knapp: „Danke, nein danke“.

Betis ist der König von Spanien

Nach einem dramatischen Finale gewann Real Betis Sevilla gestern den spanischen Pokal. Die Verdiblancos besiegten Valencia mit 5:4 im Elfmeterschießen, nachdem es nach 120 Minuten 1:1 stand. Die spanische Presse feiert den andalusischen Verein, der erst zum dritten Mal in seiner Geschichte den Königspokal hochstemmen darf. Die ‚AS‘ titelt „Betis berührt den Himmel“, während die ‚Marca‘ von einer „maximalen Freude“ spricht. Die ‚Estadio Deportivo‘ widmet dem in Sevilla geborenen Ex-Schalker Juan Miranda, der sein Team im Elfmeterschießen endgültig erlöste, sogar das Titelblatt.