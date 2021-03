Mavropanos: VfB-Verbleib denkbar

Konstaninos Mavropanos (23) kann sich vorstellen, sein Engagement beim VfB Stuttgart über den Sommer hinaus fortzuführen. „Mein Vertrag beim VfB endet im Sommer und dann werde ich zunächst zum FC Arsenal zurückkehren. Ich kann mir aber schon vorstellen, ein weiteres Jahr hier zu spielen, denn ich fühle mich wohl beim VfB und die Bundesliga ist sehr herausfordernd“, so der Leihspieler laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘.

Auch beim VfB würde man sich über einen Verbleib des griechischen Abwehrspielers freuen. Sportdirektor Sven Mislintat sagte zuletzt: „Wir sind super glücklich, dass er in den letzten Wochen regelmäßig in der Startelf stand. Wir würden ihn gerne noch eine Saison auf Leihbasis behalten, wenn es möglich ist. Aber das hängt von Arsenal ab.“ Mavropanos ist noch bis 2023 an die Gunners gebunden. Für Stuttgart absolvierte er bisher 14 Ligaspiele.