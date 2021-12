Knie-OP: Rose erklärt Akanji-Ausfall

Borussia Dortmund hat bei Manuel Akanji (26) einen notwendigen Eingriff am Knie vorgezogen. „Bevor er jetzt noch die Runde zu Ende spielt und sich durchschleppt, weil er immer wieder Probleme hat, soll er lieber im Januar so schnell wie möglich wieder dabei sein, wenn es losgeht“, sagte BVB-Trainer Marco Rose am Rande der Champions League-Partie gegen Besiktas (zitiert via ‚WAZ‘).

Für den Schweizer Innenverteidiger bot der Übungsleiter Dan-Axel Zagadou auf, der nach monatelanger Verletzungspause sein Startelf-Comeback feierte. Der 22-jährige Franzose machte seine Sache an der Seite von Mats Hummels (32) gegen zugegebenermaßen harmlose Gegner aus Istanbul einwandfrei (FT-Note 2).