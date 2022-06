Mainz: Doan-Transfer wackelt

Der schon fast sicher geglaubte Transfer von Ritsu Doan zum FSV Mainz 05 könnte doch noch scheitern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wackelt der Vereinswechsel, da die PSV Eindhoven zurzeit alle Personalentscheidungen auf Eis gelegt hat. Grund sei der Trainerwechsel weg von Roger Schmidt (55/Benfica Lissabon) hin zu Ruud van Nistelrooy (45). Der neue Coach wolle sich zunächst persönlich einen Überblick über den Kader verschaffen.

Bereits Anfang Mai hieß es, dass sich Mainz mit Doan selbst einig ist. Eine Übereinkunft mit Eindhoven steht aber nach wie vor aus und wir wohl nicht allzu schnell erzielt werden – wenn überhaupt. In der abgelaufenen Saison stand der 23-jährige Japaner in 39 Pflichtspielen für PSV auf dem Platz, in denen er elf Tore erzielte und drei weitere vorbereitete. In der Saison 2020/21 war der Flügelspieler auf Leihbasis für Arminia Bielefeld in der Bundesliga aktiv.