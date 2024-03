Koopmeiners: „Ich möchte im Sommer wechseln“

Teun Koopmeiners will Atalanta Bergamo nach dieser Spielzeit verlassen. „Ich habe Atalanta gesagt, dass ich im kommenden Sommer wechseln möchte“, erklärt der Niederländer gegenüber ‚De Telegraaf‘ und führt aus: „Aber es muss sich schon etwas wirklich Interessantes ergeben, damit ich Bergamo verlasse. Meine Freundin und ich haben eine tolle Zeit in Italien, aber für einige Vereine in England würde ich auch den Regen in Kauf nehmen. Ich hoffe, es ergeben sich Optionen, über die ich nachdenken kann. Und dann hoffe ich, dass Atalanta eine schöne Summe für mich bekommt, denn ich hatte eine wunderbare Zeit in Bergamo.“

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Koopmeiners mit einem Wechsel beschäftigt. Wie er gesteht, „gab es ein konkretes Interesse von Napoli, aber am Ende haben die Vereine nicht zueinander gefunden“. Dem 26-jährigen Spielgestalter ist sehr wohl bewusst, dass es einen Markt für ihn gibt: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Nachrichten über ein mögliches Interesse von Juventus und Vereinen aus der Premier League bekomme. Natürlich lese ich sie auch oder sie werden an mich weitergeleitet.“