Tottenham: Saison-Aus für Dragusin

Die Verletztenliste bei Tottenham Hotspur wird immer länger. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat sich Innenverteidiger Radu Dragusin im abschließenden Europa League-Gruppenspiel gegen IF Elfsborg (3:0) am vergangenen Donnerstag eine Kreuzbandverletzung zugezogen und wird für den Rest der Spielzeit ausfallen. Der 23-Jährige wird sich voraussichtlich noch in dieser Woche einer Operation unterziehen.

Der 26-malige rumänische Nationalspieler ist gegenwärtig der neunte Profi, der bei den Spurs ausfällt. Dragusin hatte sich im Laufe der Hinrunde in die Stammelf der Londoner gespielt und stand in 28 Pflichtspielen für den Klub auf dem Feld. Tottenham reagierte auf den Ausfall des Verteidigers mit dem Transfer des ehemaligen Augsburgers Kevin Danso (26), der zunächst per Leihe bis zum Saisonende vom RC Lens gekommen ist. Im Sommer greift dann eine Kaufpflicht über rund 25 Millionen Euro.