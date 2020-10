Augustin wechselt nach Nantes

Der französische Angreifer Jean-Kévin Augustin verlässt RB Leipzig nach langer Transfer-Posse und geht künftig für den FC Nantes auf Torejagd. Der 23-Jährige unterschreibt beim Ligue 1-Klub einen Vertrag bis 2022. Die Ablösemodalitäten sind aufgrund des andauernden Rechtsstreits zwischen Leeds United und RB Leipzig noch unklar. Nach aktuellem Stand wechselt der 1,77 Meter große Stürmer ablösefrei zum Klub aus dem Westen Frankreichs.

In der vergangenen Saison war Augustin erst an die AS Monaco ausgeliehen, dann nach England an Leeds United. Bei den Leipzigern stand der ehemalige U21-Nationalspieler seit 2017 unter Vertrag.