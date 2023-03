Reals Stürmersuche: Kane im Blickpunkt

Bei Real Madrid befindet sich Karim Benzema im hohen Fußballeralter auf dem Zenit seines Schaffens. 19 Treffer und fünf Assists hat der amtierende Ballon d’Or-Gewinner nach 28 Pflichtspielen auf dem Konto – auf der anderen Seite musste der mittlerweile 35-jährige Franzose schon sechs verletzungsbedingte Pausen in dieser Saison verkraften.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Benzema braucht Entlastung. Ein adäquater Ersatz findet sich in Reals Kader aber nicht. Die Königlichen wollen das Dilemma auf dem Transfermarkt im Sommer unbedingt auflösen. Laut der ‚Daily Mail‘ nehmen die Spanier die Situation von Harry Kane bei Tottenham Hotspur immer mehr unter die Lupe. Von seiner Spielweise her bringt der 29-Jährige ein ähnliches Profil wie Benzema mit.

Lese-Tipp

Real will mit Camavinga verlängern

Der Engländer steht auch bei Manchester United und dem FC Bayern im Fokus. Schließlich geht Kane ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei den Spurs. Gespräche über eine Verlängerung in London ziehen sich seit geraumer Zeit hin. Tottenham würde es bei seinem Rekordtorschützen sogar darauf ankommen lassen, zugunsten eines weiteren Jahres auf eine Ablöse zu verzichten. Ob sich die Londoner das erlauben können, hängt jedoch stark vom sportlichen Abschneiden ab. Sollte die Champions League-Qualifikation nicht gelingen, dürfte das auch in Madrid zur Kenntnis genommen werden.