Neuer Leipzig-Vertrag: Der Stand bei Orban

Bei der von RB Leipzig angepeilten Vertragsverlängerung mit Willi Orbán sind noch die letzten Meter zu gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besteht noch keine endgültige Einigung mit dem Kapitän der Sachsen. Viel fehlt bis zur Unterschrift aber nicht mehr: Zuletzt hatte es drei Gespräche mit den Vertretern des 30-jährigen Ungarn gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Orbans Vertrag bei Leipzig noch bis 2025 gültig. Das neue Arbeitspapier soll den Abwehrchef bis 2027 an den Pokalsieger binden. Aufgrund eines Außenbandrisses im Knie fehlt der Innenverteidiger noch bis voraussichtlich Mitte November. In der laufenden Saison konnte Orban vor seiner Verletzung nur an den ersten drei Bundesligaspieltagen und beim DFL-Supercup gegen den FC Bayern (3:0) mitwirken.