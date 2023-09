Trabzonspor: Onuachu-Deal fix

Trabzonspor vermeldet Vollzug in der Personalie Paul Onuachu (29). Nachdem der türkische Erstligist den Transfer des Sturm-Riesen (2,01 Meter) bereits am gestrigen Sonntag angeteasert hatte, ist der Wechsel nun in trockenen Tüchern. Der Nigerianer kommt per Leihe vom FC Southampton.

Erst Anfang des Jahres hatte der Premier League-Absteiger Onuachu für rund 18 Millionen Euro an Bord geholt. Den Gang in die englische zweite Liga tritt der 19-fache Nationalspieler nun nicht mit an. Aus Deutschland zeigten zwischenzeitlich unter anderem der FC Schalke 04, der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach sowie Union Berlin Interesse an Onuachu.