Bayern: Dier-Debüt verschiebt sich

Eric Dier muss noch ein wenig auf seinen ersten Auftritt im Trikot des FC Bayern warten. Laut ‚Sky‘ befindet sich der 29-jährige Winterneuzugang von Tottenham Hotspur nicht im Kader für das heutige Spiel gegen die TSG Hoffenheim (20:30 Uhr). Der Engländer hatte erst am gestrigen Donnerstagabend bei den Münchnern unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dier soll am morgigen Samstag offiziell beim deutschen Rekordmeister vorgestellt werden. Der in der Defensive flexibel einsetzbare Rechtsfuß hat bei den Bayern einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. In München soll Dier kurzfristig den Ausfall von Min-jae Kim (27) auffangen, der mit der südkoreanischen Nationalmannschaft am Asien-Cup teilnimmt.