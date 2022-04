Benfica: Núñez wird immer teurer

Der Preis von Benfica-Stürmer Darwin Núñez steigt immer weiter. Laut dem Journalisten Matteo Moretto fordert der portugiesische Rekordmeister inzwischen 75 Millionen Euro für den 22-jährigen Torjäger. Nach FT-Infos bot Newcastle United zuletzt 60 Millionen Euro Ablöse, wird aber wohl draufpacken müssen. Auch andere Vereine aus Europas Topligen wie der FC Chelsea, Manchester United, die Wolverhampton Wanderers, Paris St. Germain und Atlético Madrid gehören zu den zahlreichen Interessenten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Núñez ist mit sechs Treffern in der diesjährigen Champions League-Kampagne einer der Shootingstars im europäischen Fußball. In der heimischen Liga führt der uruguayische Nationalspieler das Torschützenklassement mit 24 Toren an. Auf kurz oder lang dürfte sein Weg zu einem Topklub führen.