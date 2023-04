Mainz 05: Onisiwo will verlängern

Karim Onisiwo möchte seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 zeitnah verlängern. „Die Gespräche sind in vollem Gange und ich bin zuversichtlich, dass sie schon bald ein Ende finden werden. Für mich persönlich ist klar, dass ich sehr gerne weiter in Mainz bleiben will. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir uns bald auf einen neuen Vertrag einigen können und alles zeitnah über die Bühne gehen wird“, verrät der 31-jährige Stürmer in der ‚Bild‘. Das aktuelle Arbeitspapier von Onisiwo läuft 2024 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Österreicher fährt fort: „Ich bin ein Spieler, der solche Gespräche recht schnell hinter sich haben möchte. Einfach, weil man sich dann noch mehr auf das Sportliche fokussieren kann. Bauchschmerzen macht mir das Thema zwar nicht, aber ich bin trotzdem froh, wenn alles geklärt ist. Zuversichtlich bin ich auf jeden Fall.“ Onisiwo ist bereits seit 2016 für Mainz aktiv, in der aktuellen Saison kommt er auf neun Tore und zwei Vorlagen in 24 Bundesliga-Partien.

Lese-Tipp

Mainz: U23-Kapitän Laux erhält Profivertrag