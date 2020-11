Waldschmidt und Weigl über Benfica-Wechsel

Die beiden Ex-Bundesliga-Spieler Luca Waldschmidt und Julian Weigl haben sich im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ über ihre Wechsel zu Benfica Lissabon geäußert. Für Waldschmidt, der im Sommer vom SC Freiburg kam, sei vor allem die sportliche Perspektive ausschlaggebend gewesen: „Nach Freiburg wollte ich zu einem großen Verein mit internationalen Ambitionen. Benfica hat mir von Anfang an das richtige Gefühl gegeben.“ Mit den hohen Erwartungen habe der 24-Jähirge, den Benfica bereits ein Jahr zuvor nach dem Abgang von João Félix verpflichten wollte, keine Probleme gehabt: „Er (Benfica-Sportdirektor Rui Costa, Anm. d. Red) hat mir gesagt, dass er mich unbedingt haben will. Aber man darf sich das alles nicht zu oft vor Augen führen. Ich habe ohnehin hohe Anforderungen an mich selbst. Ich komme damit klar.“

Während Waldschmidt erst seit diesem Sommer für Benfica spielt, wechselte der Ex-Dortmunder Weigl bereits im vergangenen Januar nach Lissabon. „Ich habe es mitbekommen, dass sich viele in Deutschland über diesen Schritt gewundert haben. Ich hatte in Dortmund ja immer regelmäßig meine Einsätze. Aber dennoch hat sich dann der Wunsch breitgemacht, etwas anderes zu probieren. Meine Frau und ich wollten immer einmal das Abenteuer Ausland wagen. Ich hatte einige Optionen. Bei Benfica hat das Bauchgefühl sofort gepasst“, begründet der 25-Jährige seine Entscheidung. Im Gegensatz zu Waldschmidt, der stets in der Startelf steht und in acht Spielen bereits fünf Treffer erzielt hat, muss sich Weigl aktuell zumeist mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen.