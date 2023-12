Bittencourt lässt Zukunft offen

Leonardo Bittencourt (29) sieht seine Zeit in der Bundesliga noch nicht zu Ende gehen. „Grundsätzlich fühle ich mich in der Bundesliga sehr wohl, besitze noch einen Vertrag hier und denke, dass ich noch einige Jährchen ganz gern in der Liga spielen würde“, stellt der Mittelfeldspieler von Werder Bremen im Interview mit der ‚DeichStube‘ klar. Im Anschluss würde Bittencourt nach eigener Aussage „gern ein Abenteuer im Ausland starten“.

Saudi-Arabien sei dabei aber nur bedingt eine Option, so der Rechtsfuß, dessen Vertrag an der Weser noch bis 2025 datiert ist: „Das weiß ich nicht, aber eher nicht. Es soll ja auch für die ganze Familie angenehm sein. Grundsätzlich wird Geld nicht die allergrößte Rolle spielen. Die USA sind immer spannend, Brasilien ebenfalls. Auch Italien oder Spanien wären interessant.“