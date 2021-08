Zuber nach Italien?

Steven Zuber könnte seine Laufbahn in der italienischen Serie A fortsetzen. Die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, dass Aufsteiger FC Venedig bereit ist, 2,5 Millionen Euro Ablöse für den 30-Jährigen zu zahlen. Bei Eintracht Frankfurt sollen sich die Italiener derweil noch nicht gemeldet haben.

Zuber ist vertraglich bis 2023 an die SGE gebunden, strebt aber einen Wechsel in diesem Sommer an. Milos Malenovic, Berater des Mittelfeldspielers, kündigte heute im ‚Blick‘ an: „Steven wird die Eintracht verlassen.“ Neben Venedig galten zuletzt Norwich City, der FC Turin, Olympique Marseille und Dinamo Moskau als Interessenten.