Valencia: Cavani vor Abschied

Bei Edinson Cavani und dem FC Valencia deutet sich eine vorzeitige Trennung an. Wie die ‚as‘ berichtet, steht beim 36-jährigen Angreifer eine Vertragsauflösung im Raum. Der Routinier ist nur noch ein Jahr an die Fledermäuse gebunden. Dem Bericht zufolge haben sich die Verantwortlichen von Valencia mit Cavanis Bruder, der als dessen Berater fungiert, in den vergangenen Stunden getroffen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Cavani wurde von Valencia nicht für den offiziellen Kader nominiert, der die anstehenden Testspiele bestreitet. Ein weiteres Indiz für einen zeitnahen Abschied. Der Uruguayer erzielte in der abgelaufenen Saison zwar sieben Tore in 28 Pflichtspielen für Valencia, doch ein Treffer in der Liga gelang Cavani im Jahr 2023 nicht mehr. Im Raum steht ein Wechsel nach Argentinien.

