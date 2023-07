Mount verkündet Chelsea-Abschied

Mason Mount (24) hat via Instagram bestätigt, den FC Chelsea in diesem Sommer zu verlassen. Mit Blick auf die „Spekulationen der vergangenen sechs Monate“ sei dies „keine Überraschung“, so Mount, der als Sechsjähriger zu den Blues gewechselt war. Die jetzige Trennung sei „das Richtige zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere“.

Ein Jahr vor Vertragsende wechselt Mount für rund 64 Millionen Euro zu Manchester United. Medizincheck und Vertragsunterschrift hat der offensive Mittelfeldspieler am gestrigen Dienstag erledigt. Die Verkündung des Transfers soll heute erfolgen.

