Florenz verpflichtet Kean

Moise Kean verlässt Juventus Turin und schließt sich dem AC Florenz an. Das gibt der Serie A-Klub nun offiziell bekannt. Zur Vertragslaufzeit macht die Fiorentina keine Angabe. Dem Vernehmen nach fließen 13 Millionen Sockelablöse und bis zu fünf Millionen Euro an Boni für den Mittelstürmer an die Bianconeri.

Kean war im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro vom FC Everton zum italienischen Rekordmeister gewechselt. Dort kam er in der abgelaufenen Saison lediglich 20 Mal zum Einsatz und enttäuschte auf ganzer Linie. Der verhinderte Torjäger blieb dabei ohne Torbeteiligung.