Vor BVB-Spiel: Werder-Trio ist zurück

Die Verletzungssorgen an der Weser werden immer geringer. Wie der SV Werder Bremen berichtet, sind Niklas Stark (28), Milos Veljkovic (28) und Isak Hansen-Aaroen (19) am heutigen Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Es ist davon auszugehen, dass das Trio am Samstagabend (18:30 Uhr) beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder im Kader stehen wird. Ob es schon für die Startelf reicht, wird sich zeigen.

Nur anteilig konnte Amos Pieper (26) trainieren, der sich von einem Knöchelbruch erholt und folglich noch keine Kaderoption ist. Antony Jung (32) und Naby Keïta (29) absolvierten heute derweil eine individuelle Einheit. Erstgenannter wird am morgigen Donnerstag schon wieder auf dem Trainingsplatz erwartet.