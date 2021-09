Ronaldo in der Startelf

Ole Gunnar Solskjaer setzt direkt auf Rückkehrer Cristiano Ronaldo. Für die Partie gegen Newcastle United (16 Uhr) nominiert der Trainer von Manchester United den 36-jährigen Portugiesen für die Startelf.

Kurz vor Ende des Transferfensters wechselte Ronaldo für 17 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin zu den Red Devils, für die er schon zwischen 2003 und 2009 die Schuhe geschnürt hatte.

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW