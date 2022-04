Lazio will Bodö/Glimt-Shootingstar

Lazio Rom zeigt offenbar Interesse an Ola Solbakken vom FK Bodö/Glimt. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, nahm Lazios Sportdirektor Igli Tare bereits Kontakt mit dem Stürmer vom norwegischen Meister auf.

Der 23-Jährige spielt eine starke Saison und konnte in der diesjährigen Conference League mit sechs Toren in elf Spielen glänzen. Bodö/Glimt sorgte in diesem Wettbewerb unter anderem in der Gruppenphase mit einem 6:1-Erfolg über Lazios Stadtrivalen AS Rom, zu welchem Solbakken zwei Tore beisteuerte, europaweit für Aufsehen.