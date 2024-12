Ancelotti: Dickes Sonderlob für Mbappé

Kylian Mbappé ist es heute gelungen, die anhaltende Krise etwas abzudämpfen. Nach dem 2:0-Erfolg von Real Madrid gegen den FC Getafe erntete der in der Kritik stehende Franzose für eine starke Leistung ein Extralob von seinem Trainer. Carlo Ancelotti zum Torschützen des zweiten Treffers: „Er hat sehr gut gespielt. Er hat ein wichtiges Tor geschossen. Er war aktiv, das ist es, was man von ihm erwartet.“

In Spanien kursierte zuletzt auch ein Bericht über die Leistungsfähigkeit von Mbappé. Darin hieß es, der 25-Jährige habe seinen Zenit längst erreicht und bereits in den vergangenen Jahren abgebaut. Gut möglich, dass der Superstar seine Kritiker in den kommenden Spielen eines Besseren belehrt.