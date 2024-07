Lille erpresst Yoro-Wechsel | Yamal-Berater setzt Barça Pistole auf die Brust

Lille drängt Yoro zu ManUnited

Manchester United sichert sich den vielumworbenen Verteidiger Leny Yoro vom OSC Lille. Die Red Devils stachen dabei vor allem Real Madrid aus. Die Königlichen buhlten bis zuletzt ebenfalls um die Gunst des 18-Jährigen. Dieser präferierte auch dem Vernehmen nach einen Wechsel nach Spanien. Real zeigte jedoch nicht die Bereitschaft, die von den Franzosen aufgerufene Ablösesumme für Yoro aufzubringen. United erhielt am Ende den Zuschlag und überweist 62 Millionen Euro an Lille, Real bot lediglich knapp die Hälfte.

Trotzdem war Real bis zum Ende des Pokers zuversichtlich, den Zuschlag zu erhalten – immerhin hatte der Klub monatelang an dem Transfer gearbeitet und hatte bereits eine mündliche Vereinbarung mit dem Spieler getroffen. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat der französische Klub seinen Youngster jedoch zu dem für den Klub deutlich lukrativeren Wechsel gedrängt. Laut dem Bericht drohte Lille Yoro, dass dieser in seinem abschließenden Vertragsjahr in Frankreich kein Spiel mehr machen wird, wenn er nicht nach Manchester wechselt. Der Defensivspieler gab schließlich aufgrund des Drucks und des finanziell besseren Vertragsangebots nach.

Lamine Yamal gilt bereits seit einiger Zeit als riesiges Talent, doch die Auftritte für Spanien bei der Europameisterschaft haben das Standing des 17-Jährigen im internationalen Fußball noch einmal deutlich angehoben. Das ist für Jorge Mendes, den Berater des Offensivspielers, laut einem Bericht der katalanischen ‚Sport‘ Grund genug, eine Aufbesserung des Vertrags für Yamal zu fordern. Der portugiesische Berater sei der Meinung, dass der Youngster „zum besten Botschafter der Marke Barça und bereits jetzt das große Idol der Barça-Fans geworden ist“. Yamal hat erst im Oktober seinen ersten Profivertrag über drei Jahre unterschrieben. Mendes warnt die Katalanen nun, dass es „fair und notwendig ist, den Vertrag zeitnah neu anzupassen“.

Dieser beinhaltet zwar eine astronomisch hohe Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro, das Gehalt des Flügelstürmers ist dem Vernehmen nach jedoch weit von dem der bestbezahlten Spieler des Kaders entfernt. Ursprünglich wurde eine private Vereinbarung zwischen dem Spieler und dem Verein getroffen, die eine Grundlage für eine Verbesserung des Gehalts und Ausweitung des Vertrags bis 2030 nach dessen 18. Geburtstag bildet. Der zeitliche Rahmen der Absichtserklärung ist jedoch laut Mendes von der qualitativen Entwicklung seines Schützlings überholt worden. Das könnte für die chronisch klammen Katalanen zum Problem werden.