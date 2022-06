Roma vor Celik-Verpflichtung

Die AS Rom nähert sich einer Verpflichtung von Zeki Celik (25) vom OSC Lille mit großen Schritten an. Laut dem Fachportal ‚Calciomercato.com‘ sind sich die Klubs grundsätzlich über die Ablösemodalitäten einig – rund sieben Millionen Euro werden für den türkischen Nationalspieler fällig. Zudem soll auch beim Spieler und den Giallorossi bereits Einigung bestehen. Letzte Details sollen am heutigen Freitag bei einem Treffen mit Lille geklärt werden, heißt es weiter.

Die Roma setzt sich im Werben um Celik offenbar unter anderem gegen einen Ligakonkurrenten durch. Auch der AC Florenz hatte sich um den Rechtsverteidiger bemüht. Den Zuschlag erhält nun aber wohl der italienische Hauptstadtklub.