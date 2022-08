Arminias de Medina zum Ligarivalen

Arminia Bielefeld und Nathan de Medina gehen getrennte Wege. Wie die ‚Braunschweiger Zeitung‘ berichtet, wechselt der 24-jährige Belgier zu Zweitliga-Schlusslicht Eintracht Braunschweig. Für den heutigen Montag sei der Medizincheck angesetzt.

De Medinas Vertrag in Bielefeld läuft am Saisonende aus. Der Rechtsverteidiger, der auch im Abwehrzentrum agieren kann, war 2020 von Royal Mouscron zur Arminia gewechselt. In der neuen Saison steht lediglich ein elfminütiger Kurzeinsatz zu Buche.