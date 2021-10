Doll will zurück auf die Trainerbank

Thomas Doll möchte seine Trainerkarriere fortsetzen. „Ja, zu 100 Prozent. Ich bin mit Leib und Seele Fußballtrainer“, erklärt der 55-Jährige im Podcast ‚Herz.Schlag.Verein‘ der ‚Hamburger Morgenpost‘, „ich hatte im vergangenen Jahr viele Anfragen aus dem Ausland, aber das war alles so ungewiss, auch mit der Pandemie. Ich merke aber, dass mir die Wochenenden fehlen, denn ich bin ein Wettkampftyp. Einfach nur vor dem Fernseher Fußball gucken, befriedigt mich nicht.“

Bis Ende 2019 war Doll für APOEL Nikosia tätig, seitdem ist er ohne Klub. In der nächsten Zeit könnte für ihn jedoch Bewegung in den Trainermarkt kommen: „Jetzt beginnt die Phase, in der man wieder mehr Kontakt hat zu verschiedenen Vereinen, Berater melden sich. Ich bin vorbereitet, wenn der Tag X kommt.“ Wohin es gehen könnte, lässt Doll offen. Er habe „keine Wunschvorstellung“ davon, in welcher Liga er zukünftig trainieren möchte. Ein Engagement in der deutschen zweiten Liga bezeichnet er als „interessant“.