Messi-Botschaft an Barça: „Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen“

Lionel Messis Herz hängt drei Jahre nach seinem Abschied immer noch sehr am FC Barcelona. Im Interview mit der ‚Mundo Deportivo‘ anlässlich des 125-jährigen Klubbestehens richtet der Weltstar folgende Botschaft an die Fans: „Ich vermisse euch sehr, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dass ihr stolz seid, Teil des besten Klubs der Welt zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch bis Ende des kommenden Jahres steht Messi beim MLS-Vertreter Inter Miami unter Vertrag. Wie es im Anschluss für den 37-Jährigen weitergeht, ist noch völlig offen. „Ich würde Barça gerne wieder La Liga, den Pokal und auch die Champions League gewinnen sehen. Und in den Jahren, in denen man es nicht kann, sollte man zumindest bis zum letzten Moment mithalten“, so Messi.