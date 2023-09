Werder auf Stürmersuche: Zwei Kandidaten aus Italien

Wer wird der Nachfolger von Niclas Füllkrug? Diese Frage will Werder Bremen noch am heutigen Deadline Day beantworten. Ganz unvorbereitet sind die Grün-Weißen angesichts der seit Monaten schwelenden Abschiedsgerüchte nicht.

„Wir wissen, dass die Zeit rennt und drängt. Wir haben mehrere Optionen und wissen, was wir umsetzen wollen. Es gibt drei, vier Spieler, mit denen wir sprechen“, bestätigte Werders Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz. Eine Option trägt laut der ‚Bild‘ den Namen Sydney von Hooijdonk (23).

Der Sohn von Ex-Stürmerstar Pierre van Hooijdonk schnürt derzeit für den FC Bologna seine Schuhe und kann sich einen Wechsel zu Werder dem Bericht zufolge sehr gut vorstellen. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß ist bis 2025 vertraglich an Bologna gebunden. In der vergangenen Saison knipste van Hooijdonk auf Leihbasis beim SC Heerenveen 16 Mal in 33 Ligaspielen. Auch beim VfL Wolfsburg stand der Niederländer zuletzt auf dem Zettel.

Mara raus aus dem Rennen?

Top-Kandidat ist van Hooijdonk bei den Grün-Weißen aber nicht, so berichtet jedenfalls die ‚DeichStube‘. Demnach steht ein anderer Kandidat weiter oben auf der Liste des Bundesligisten. Sékou Mara (21) vom FC Southampton ist es allem Anschein nach nicht. Laut der ‚Bild‘ haben die Saints die Verhandlungen abgebrochen.

In Italien existieren darüber hinaus lose Gerüchte um Joel Pohjanpalo (28). Der ehemalige Bundesligaprofi geht für Zweitligist FC Venezia auf Torejagd. Der Finne ist aufgrund einer Ausstiegsklausel für 3,5 Millionen Euro zu haben.