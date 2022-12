Wohlgemuth hadert mit VfB-Leihgaben

Beim VfB Stuttgart sind sie mit ihren verliehenen Spielern alles andere als zufrieden. „Wir haben insgesamt acht Spieler an Vereine verschiedener europäischer Ligen verliehen. Darunter auch an Zweitligisten. Bis auf Alexis Tibidi, der in Österreich beim SCR Altach spielt, ist die Situation für die meisten unserer Leihspieler aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend“, sagt der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gegenüber der ‚Bild‘.

„Spielpraxis für diese Anschlussspieler“, führt der VfB-Boss aus, „ist das eigentliche Motiv für die Vereinbarung solcher Leihgeschäfte. Und gerade an dieser Stelle liegen wir weit hinter den Erwartungen.“ Konkret betreffen die Aussagen Wahid Faghir (19/FC Nordsjaelland), Mateo Klimowicz (22/Arminia Bielefeld), Roberto Massimo (21/FC Viseu), Clinton Mola (21/Blackburn Rovers), Mohamed Sankoh (18/Vitesse Arnheim) sowie Ömer Beyaz (18/1. FC Magdeburg).

