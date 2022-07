Suárez-Wechsel fällt ins Wasser

Der Wechsel von Luis Suárez zum argentinischen Spitzenklub River Plate ist vom Tisch. Dies bestätigt der Angreifer gegenüber der uruguayischen Tageszeitung ‚Ovación‘: „Ich war wirklich versucht, trotz meines Plans in Europa zu bleiben, weil River sehr darauf drängte, mich zu verpflichten. Aber der Deal ist geplatzt, da sie jetzt aus der Copa Libertadores ausgeschieden sind.“

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag trennte sich River Plate mit 0:0 von Vélez Sarsfield im Rückspiel des Achtelfinals. Im Hinspiel unterlagen Los Millonarios mit 0:1. „Ich habe mich sehr über die Möglichkeit gefreut, zu River zu gehen und um die Copa Libertadores zu kämpfen. Es war ein Traum von mir, einen Pokal in Südamerika zu gewinnen“, so Suárez weiter. Der 35-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Atlético Madrid vor rund einer Woche ohne Klub.