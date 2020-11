Rakitic in Sevilla: Auf Anhieb Chef

Für 18 Millionen hatte der FC Sevilla Ivan Rakitic einst zum FC Barcelona ziehen lassen. Sechs Jahre später kehrte der Mittelfeldspieler als Vizeweltmeister zurück nach Andalusien – für schlappe 1,5 Millionen Euro. Die Ablöse kann durch Boni zwar auf rund zehn Millionen Euro anwachsen, für den Moment war der 32-Jährige aber ein echtes Schnäppchen.

Julen Lopetegui hat für eine geringe Ablöse einen Spieler bekommen, der auf Anhieb funktioniert. Im Kader des FC Sevilla hat kein Akteur in dieser Saison mehr Minuten gesammelt. Rakitic füllt die ihm zugedachte Führungsrolle direkt aus, ist auf und neben dem Platz ein verlässlicher Anker, an dem sich die jüngeren Spieler orientieren können.

Letzte Station Sánchez Pizjuán

Denn wenn der Kroate in Barcelona eins perfektioniert hat, dann ist es das Gespür für freie Räume und die Fähigkeit, auch unter Druck die Ruhe zu bewahren. Dass man den Ex-Schalker in Sevilla noch lange als Stütze einplant, beweist nicht zuletzt der bis 2024 datierte Vertrag.

Der spanische Erstligist profitiert dabei auch davon, dass Rakitic seine Karriere in der Nationalmannschaft mittlerweile beendet hat. Strapaziöse Reisen in den Länderspielpausen fallen somit weg und der 32-Jährige kann sich immer mal wieder eine Auszeit nehmen. Schließlich hat Rakitic an seiner alten und neuen Wirkungsstätte noch viel vor.