Einigung: Eintracht tütet nächsten Wintertransfer ein

Auf Nathianel Brown (20/an Nürnberg zurückverliehen), Donny van de Beek (26) und Sasa Kalajdzic (26) folgt Jean-Mattéo Bahoya. Wie die L‘Équipe berichtet, hat Eintracht Frankfurt Einigung mit dem französischen Zweitligisten SCO Angers über den Transfer des 18-jährigen Offensivtalents erzielt. Die Ablöse soll sich inklusive Boni bei etwas mehr als zehn Millionen Euro einpendeln.

In Angers hat sich der Youngster, der schon in der vergangenen Rückrunde den Sprung zu den Profis schaffte, zur erweiterten Stammkraft entwickelt. Fünf Treffer und zwei Vorlagen in 19 Zweitliga-Partien (sechs von Beginn an) sind eine ordentliche Bilanz für einen Teenager.

Dabei überzeugt der Rechtsfuß mit Athletik, guter Übersicht und gemessen an seinem Alter sehr geradlinigem Spiel nach vorne. Seine Verpflichtung scheint dabei nur der Anfang einer regelrechten Talente-Offensive bei der Eintracht. Weiterhin stehen unter anderem Hugo Ekitike (21/Paris St. Germain), Conrad Harder (18/FC Nordsjaelland) oder auch Lucas Bergvall (17/Djurgardens IF) auf dem Einkaufszettel.